Fernando procura aproveitar o espaço

Numa primeira instância, tendo o jogo frente ao Moreirense como ponto de referência, é provável que a aposta de Sérgio Conceição para colmatar a ausência de Marega vá para Fernando Andrade, avançado que os dragões contrataram ao Santa Clara neste mercado de inverno. Olhando às opções que o técnico dos dragões tem tomado nos últimos tempos, o brasileiro, de 26 anos, leva vantagem sobre André Pereira, que nem sequer se sentou no banco de suplentes no encontro de Guimarães.

Fernando marcou ao Benfica e ao Sporting, na final four da Allianz Cup, e essa proeza permitiu-lhe entrar no restrito lote de jogadores inscritos na Liga dos Campeões, numa clara prova de confiança do treinador. Isto, claro está, se Sérgio Conceição se mantiver fiel ao sistema de 4x4x2 que tem vingado no campeonato desde a época passada.

No entanto, no horizonte dos portistas estão também os oitavos-de-final da Champions, com a deslocação a Roma agendada para a próxima semana. Aí, não parece muito crível que Conceição se deixe tentar pela tática de consumo interno.

Troca na frente

Na fase de grupos, não tendo Soares, que estava fora da lista de inscritos, o FC Porto enfrentou todos os adversários em 4x2x3x1 ou 4x3x3. Nos dois primeiros jogos entrou com três homens nas costas do ponta-de-lança, sendo que Otávio era o mais próximo da referência na frente. Daí em diante, Sérgio Conceição optou mais vezes por um sistema de três médios (Danilo Pereira, Óliver Torres e Héctor Herrera) no apoio ao tridente ofensivo (Corona, Brahimi e Marega).

Nesse sentido, tudo indica que na Champions se vá assistir apenas a uma troca na frente, com Soares a fazer de Marega. Até porque, em estratégia que ganha não se mexe...