Fernando Rio deixa aviso para a crise no pós-pandemia

Se não houvesse pandemia da Covid-19 e, por sua vez, se Portugal não estivesse em estado de emergência, as eleições do FC Porto teriam sido ontem. Por isso mesmo, José Fernando Rio, candidato à liderança do clube, aproveitou a data para se dirigir aos sócios e adeptos dos dragões.

"Vamos viver tempos difíceis: o país, e cada um de nós, terá de se preparar para este embate e refazer os planos que tinha para o futuro imediato. O mesmo se passará com os clubes de futebol. Todos irão passar por dificuldades, preocupando-me especialmente o nosso FC Porto. O clube, infelizmente, já vivia numa situação financeira frágil e preocupante e que esta pandemia veio certamente agravar", escreveu José Fernando Rio, prosseguindo: "O FC Porto está há três anos sob a alçada da UEFA, por incumprimento do fair play financeiro, o que tem tornado tudo muito mais difícil. Com a pandemia tudo se agudizará. Esta é uma discussão urgente mas que o tempo que vivemos dificulta."