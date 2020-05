Fernando Santos sobre Sérgio Conceição: «Era um confronto de mal dispostos»

Sérgio Conceição é conhecido por ter mau feitio, principalmente após as derrotas, e esta característica não escapa a ninguém, nem ao selecionador nacional, Fernando Santos, que teve a possibilidade de treinar o atual treinador do FC Porto na Grécia, quando orientava o PAOK.





"O Sérgio tem um coração enorme, mas também tem um mau feitio enorme de querer ganhar sempre e desejar ser sempre o melhor. E isso, muitas vezes, de alguma forma acaba por toldar as tomadas de decisões em algumas atitudes que ele próprio passado um dia já questionava", afirmou Fernando Santos, na página do Facebook do FC Porto, onde também reconhece que não é perfeito: "Nós temos os dois mau feitio, de manhã não se pode falar connosco. Isto, quando íamos treinar de manhã, era um confronto de mal dispostos. Eu não o apanhei no FC Porto porque, quando cheguei ao FC Porto, ele já tinha saído para a Lazio. Há um grande presidente que sabe o que tem que ser feito. Mas apanhei-o numa fase diferente na Grécia com a mesma característica. Uma vez estávamos a marcar livre e ele estava danado porque o Ivic começou a marcar mais. Toda a vida do Sérgio é marcada por uma luta constante para ser o melhor pai, o melhor jogador. Uma luta que ele sempre venceu pela coragem e por aquilo que ele é como pessoa. Isto marca muito a personalidade dele e a minha relação com ele".Apesar deste "mau feitio", Fernando Santos considera que o internacional português ao longo da sua carreira foi "um exemplo para os colegas", principalmente os mais novos devido à constante luta de querer "ser o melhor".Sérgio Conceição não deixou de responder na mesma moeda, e revelou que ainda aprendeu muito com Fernando Santos no PAOK. "O míster Fernando Santos foi muito importante na fase final da minha carreira. Percebi que estava perante um treinador exigente, com ideias próprias, mas acima de tudo uma grande pessoa. Isso deu-me sensações que nunca pensei. Talvez não aturasse metade do que passei na Grécia se não fosse por ele. Ele, como líder, é alguém fabuloso", garante o responsável técnico dos dragões que admite ter aprendido muito com o selecionador nacional: " Eu comungo e bebo muito o que foi o míster Fernando Santos naquilo que era a relação com os jogadores e com os capitães. Era uma pessoa inteligente e sábia nos pontos em que tinha que tocar e na forma como tinha que comunicar com os jogadores, nomeadamente com os mais velhos. Da minha parte, não via nada forçado. Via muito coração. O que ele disse de mim, revejo nele".Além de destacar a partilha de alguns valores pessoais como a "família e a religião", Sérgio Conceição não esquece o apoio que recebeu do 'Engenheiro' quando iniciou uma nova etapa da sua vida como adjunto de Dominique D´Onofrio, no Stadard. "Quando comecei a minha carreira como adjunto na Bélgica, convidei o míster para uma final que tivemos e ele esteve presente. Sentia que, na altura, foi a pessoa mais importante para que seguisse esses passos.É um homem com um coração incrível", conclui.