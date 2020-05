Ferraresi: «Há a possibilidade de ficar no FC Porto, há conversações»

Nahuel Ferraresi chegou esta temporada ao FC Porto para representar a equipa B e, volvidos alguns meses, desvendou que existe a possibilidade de ficar, mesmo terminando o período de empréstimo.





O defesa-central venezuelano revelou que os dragões podem exercer uma opção de compra com que ficaram na altura em que a mudança se concretizou e que existem mesmo conversações nesse sentido."Termino agora o meu período de empréstimo, vamos ver o que acontece. O FC Porto pode exercer a opção de compra, mas a verdade é que também pode surgir uma proposta de outra equipa. Com a pandemia o mercado complicou-se. Há a possibilidade de ficar no FC Porto, mas temos de aguardar para ver. Para já há conversações, esperemos que corra tudo pelo melhor. O FC Porto é um grande clube e o Porto é uma cidade incrível. Espero que se resolva da melhor forma para mim e também para o clube. Fiz um bom trabalho, a equipa técnica ficou contente e vamos ver se tenho oportunidade de ficar na equipa principal ou não. Vamos ver", apontou, em declarações à Solovenex, plataforma que procura dar a conhecer os valores do futebol venezuelano.