Ferraresi pode chegar para a equipa B

A imprensa venezuelana apontou Nahuel Ferraresi ao FC Porto, mas para jogar na equipa B, por empréstimo. Apesar da sua juventude (20 anos), o central já conta com três jogos pela seleção principal do seu país. Atualmente, Ferraresi pertence ao Torque, do Uruguai, e na época passada esteve no terceiro escalão espanhol. *