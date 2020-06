Festa começou em Gaia e virou euforia em Paços

Desde a retoma da Liga que o FC Porto não se pode queixar de apoio por parte dos adeptos, mas ontem foi, sem sombra de dúvidas, o dia em que ele foi mais evidente. Começou em Vila Nova de Gaia, junto ao Hotel Solverde, onde o grupo estava em estágio, e arrastou-se até à entrada do Estádio Capital do Móvel.

A ‘escolta’ feita pelos adeptos em várias dezenas de viaturas foi tendo companhia no percurso de Gaia até Paços de Ferreira, com alguns viadutos preenchidos com muitas pessoas e algumas tarjas. Mas o ponto mais visível de apoio aconteceu a poucos metros da entrada na Capital do Móvel, numa rotunda em que se encontrariam cerca de uma centena de adeptos, com bandeiras e potes de fumo. Ambiente de completa euforia.

E foi exatamente festa o que se seguiu, até porque a chegada do autocarro portista coincidiu com uma altura em que o Benfica já perdia por dois golos na Madeira. Golos esses que foram, naturalmente, muito festejados pelos adeptos portistas. Já com o grupo no balneário, os adeptos continuaram nas imediações, em marcha lenta, com as buzinas dos carros e as gargantas a funcionar.