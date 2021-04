Festejo contra o racismo: Marega repetiu gesto

Há um mês e meio que Moussa Marega não festejava um golo, e assim que acertou na baliza do V. Guimarães soltou as emoções, comemorando com um gesto que apela à luta contra o racismo, batendo com força no braço, repetindo o que tinha feito na época passada, em Guimarães, depois de marcar, num jogo que ficou tristemente célebre pelos insultos racistas de que foi alvo.

Depois do golo de ontem, Marega teve mais um momento marcante, já que lhe foi dada a palavra na roda final. O maliano é um dos mais antigos do grupo e um pilar na equipa de Sérgio Conceição.