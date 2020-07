Festejos do título não preocupam Conceição: «As pessoas estão conscientes do momento»

O FC Porto pode sagrar-se campeão já na quinta-feira se vencer em Tondela e o Benfica perder em Famalicão. A pandemia do coronavírus está a deixar as autoridades preocupadas com eventuais ajuntamentos nas ruas da Invicta para os festejos do título mas Sérgio Conceição assume que "não é preciso deixar conselhos" aos adeptos.





"As pessoas têm tido um comportamento muito bom. Temos sido apoiados de forma fantástica nos jogos do hotel até ao estádio. As pessoas estão sempre de forma incrível e apaixonada a apoiar e as coisas têm corrido bem. No S. João, que é sempre aquela grande festa que todos sabem, não houve nenhuma situação de alarme. As pessoas estão conscientes do momento e cabe-me desejar que continuem com o comportamento que têm tido até agora", afirmou o técnico do FC Porto na antevisão da visita a Tondela.