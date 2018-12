Festejos efusivos do relvado até às bancadas

Num dérbi disputado de forma intensa e com os nervos à flor da pele, o golo de Hernâni fez explodir de alegria as hostes portistas, com todos os jogadores que estavam em campo e os suplentes e a correrem para abraçar o extremo. A expulsão de Sérgio Conceição e todo o ambiente criado não esmoreceram o ambiente festivo que tomou conta dos dragões após o apito final de Hugo Miguel. Mesmo sem o técnico no relvado, houve roda e muitos cânticos dos jogadores em sintonia com as bancadas do topo norte repletas de adeptos dos dragões.Mas nem tudo o que os simpatizantes portistas fizeram no interior do estádio foi positivo. Depois de na primeira parte terem arremessado para dentro do relvado uma tocha a arder, mesmo que nessa altura o guarda-redes que estava naquela baliza fosse Iker Casillas, o início da segunda metade foi retardado em cinco minutos, devido ao lançamento de vários objetos para a área onde estava Helton Leite. Aí entraram em ação o capitão Herrera e Brahimi, que foram até junto do topo norte apelar à contenção dos seus adeptos. Até final não voltaram a acontecer situações do género.