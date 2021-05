«Ficámos com o 2.º lugar e os milhões que era o que podíamos almejar»

O FC Porto confirmou no sábado o acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época ao vencer o Rio Ave por 3-0. A formação comandada por Sérgio Conceição assegurou o segundo lugar final na Liga NOS, ao somar 77 pontos, mais quatro do que o Benfica, terceiro, que pela segunda temporada seguida vai disputar as pré-eliminatórias da Champions. Record ouviu conhecido adeptos do FC Porto sobre a partida





Nuno Encarnação, gestor: "O arco do triunfo foi conseguido, num estádio sempre difícil em Vila do Conde. O FC Porto procurou o golo do primeiro ao último minuto e assim selou o segundo lugar. A Champions é uma certeza de novo. Já podem passar o cheque"

Fernando Rocha, humorista: "Se tivéssemos jogado assim a época toda, os campeões nacionais talvez fossem outros. O 2º lugar atenua um pouco o campeonato perdido. Não é um jogo que me agradou que vai compor a tabela. Parabéns ao Sporting pelo título."

Manuel Serrão, empresário: "Depois da vitória do Benfica, a equipa percebeu que a decisão não podia ficar para o fim. Ficámos com o 2º e os milhões, que era o que podíamos almejar. Foi bom termos ficado em 2º e mau perdermos o campeonato, mas ganhámos uma Taça."