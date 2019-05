Figo para Casillas: «Muita força, amigo»

O antigo internacional português Luís Figo desejou esta quarta-feira a rápida recuperação do guarda-redes de futebol Iker Casillas, com quem jogou no Real Madrid, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio."Muita força, amigo. Recupera rápido", colocou o ex-médio na sua página oficial da rede social Instagram, juntamente com uma fotografia na qual aparece ao lado do guardião espanhol.Figo foi companheiro de equipa de Casillas no Real Madrid entre 2000 e 2005.O guarda-redes espanhol Iker Casillas está bem e estável, após ter sofrido "um enfarte agudo do miocárdio durante o treino", informou o FC Porto."Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival", lê-se num comunicado dos 'dragões'.De acordo com o mesmo documento, "a sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto"."Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido", conclui o FC Porto no comunicado.Há pouco mais de um mês, Iker Casillas, que faz 38 anos este mês, renovou com o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid, tendo na última temporada ajudado os 'dragões' a alcançarem o título nacional.Numa carreira que já dura duas décadas, o guardião conquistou um Campeonato do Mundo e dois Europeus com a seleção espanhola e, ao serviço do Real Madrid, foi cinco vezes campeão de Espanha e levantou três vezes o troféu da Liga dos Campeões.No seu currículo, Casillas tem ainda um Campeonato do Mundo de clubes e duas Supertaças europeias, além de duas Taças do Rei de Espanha.Com 167 internacionalizações por Espanha, o guarda-redes entra na lista dos jogadores de sempre que mais vezes representaram a sua seleção.