Filho de António Folha estreia-se pelo FC Porto B... e é expulso com vermelho direto

Bernardo Folha escreveu mais uma página na história do FC Porto, ao fazer a sua estreia como profissional, na equipa B dos dragões, no encontro frente à Oliveirense, a contar para a 2.ª Liga. Um dia depois de Sérgio Conceição ter promovido a estreia do seu filho Francisco na equipa principal do FC Porto, hoje foi a vez de António Folha fazer a mesma coisa com o seu filho Bernardo, na formação secundária.





No entanto, o jogo não foi de inteira satisfação para o jovem médio, já que, pouco depois de ter entrado em campo, viu o cartão vermelho direto, na sequência de uma entrada dura sobre Jorge Teixeira, da Oliveirense. O jogador ficou incrédulo, tal como António Folha.Os dragões perderam por 2-1.