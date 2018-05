O interesse do FC Porto em Rodrigo De Paul foi intensamente veiculado em Itália, podendo enquadrar-se numa oportunidade de negócio, caso seja confirmado que o valor do seu passe se enquadra nas possibilidades limitadas dos azuis e brancos. A verba falada ronda os 6 milhões de euros, o que parece muito em conta estando em causa um argentino, de 24 anos, que fez 74 jogos e marcou oito golos pela Udinese nas últimas duas temporadas.O emblema de Udine comprou-o por pouco mais de 3 milhões e o Valencia ainda ficou com percentagem de uma futura venda. Certo é que a Fiorentina está na corrida e o diretor-geral Pantaleo Corvino colocou sobre a mesa várias possibilidades para resgatar De Paul, entre as quais ceder Valentin Eysseric, adquirido ao Nice por 7 milhões.Por outro lado, foi reafirmado no Brasil que o Palmeiras recusou uma proposta de 3 milhões de euros da SAD do FC Porto por Victor Luís, lateral-esquerdo que em 2013 até passou pela equipa B dos dragões.