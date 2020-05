Fisco recusou desconto no IRS a Julen Lopetegui nos tempos do FC Porto

O fisco português recusou a Julen Lopetegui um desconto no IRS relativo ao período em que o treinador espanhol orientou o FC Porto (entre 2014 e 2016). Segundo o 'Expresso', quando chegou ao nosso país o técnico pediu às finanças para ser incluído no regime especial que tem como objetivo atrair 'cérebros' do estrangeiro para trabalharem em Portugal, permitindo-lhe pagar menos impostos.





Nesse período no Dragão, Lopetegui acabou por descontar apenas 20% de IRS sobre os seus rendimentos. Só que, em 2018, o fisco exigiu-lhe que descontasse de acordo com a tributação normal, apresentando uma nota de liquidação adicional superior a 800 mil euros.