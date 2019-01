Flamengo quer levar Jorge

Cedido pelo Monaco até final da temporada ao FC Porto, o brasileiro Jorge não tem tido muitas oportunidades nos dragões, mas nem isso lhe retira espaço no mercado canarinho. Tanto que, segundo a imprensa brasileira, o jogador de 22 anos pretende sair do Dragão para jogar mais e tem muitos pretendentes no seu país natal, a começar desde logo pelo Flamengo, o clube do qual saiu em 2017 rumo aos monegascos.De acordo com o Globoesporte, os cariocas já terão até iniciado conversações para tentar repatriar o defesa, ainda que qualquer avanço decisivo nas negociações apenas possa ser feito depois do fecho da janela de mercado europeia. É que, segundo a mesma publicação, qualquer movimento de Jorge apenas será 'autorizado' caso os dragões consigam segurar Alex Telles, habitual titular no lado esquerdo da defensiva portista.Para lá do Flamengo, também Santos, Grémio e Atlético Mineiro estão de olho no jovem jogador, que tem contrato com o Monaco até 2021. De notar, ainda assim, que o FC Porto dispõe de uma cláusula de opção sobre o passe do lateral, ainda que o valor não seja conhecido.