Florentino Pérez anuncia jogo entre Real Madrid e FC Porto em março: «É um clube lendário»

Real Madrid e FC Porto vão-se a defrontar a 29 de março no Santiago Bernabéu, numa partida disputada por antigas glórias e de cariz solidário. A XI edição do Corazón Classic Match foi apresentada esta sexta-feira por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que deixou elogios ao FC Porto.





"Sentimo-nos orgulhosos por um clube amigo e querido como o FC Porto, um dos grandes do futebol europeu, nos acompanhe nesta jornada para tentar melhorar a vida daqueles mais débeis e vulneráveis, como são as crianças que estão em risco de exclusão social em qualquer lugar do mundo. O FC Porto é um clube lendário, querido no seu país e admirado a nível mundial. Temos jogadores em comum, como o nosso eterno capitão Iker Casillas, e ainda James Rodríguez, Casemiro e Militão. O FC Porto é um exemplo para as crianças que veem o desporto como uma esperança para a sua vida", afirmou Florentino Pérez.