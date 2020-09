Fluminense anuncia saída de Evanilson para Portugal

O Fluminense confirmou que Evanilson está de saída de Portugal, confirmando a notícia adiantada por Record, que deu conta da transferência o avançado, de 20 anos, par ao FC Porto.





Em comunicado, o emblema carioca deu conta da mudança do jovem jogador para o futebol luso, assumindo que gostaria de manter o jogador até final da competição em que está inserido, algo que não será possível."Conforme informado ao Fluminense pelo clube detentor dos direitos federativos do atleta, o atacante Evanilson acertou a sua transferência para uma equipa de Portugal. O Fluminense tinha 10% de direitos económicos do atleta e 20% de taxa de vitrine, razão pela qual ficará com 30% do resultado financeiro obtido pela Tombense (MG) na venda para o clube português. O Tricolor permanecerá com 6% de direitos económicos sobre o percentual da Tombense numa futura venda que seja realizada pelo clube português. O Fluminense informa ainda que tentou a permanência do atleta até o final do Campeonato Brasileiro, mas o clube português não flexibilizou e exigiu a ida do atleta de forma imediata", revelou o Fluminense, não adiantando o clube de destino do atleta a pedido da direção da referida equipa, que pretende anunciar a contratação do atleta de forma exclusiva através dos canais de comunicação."