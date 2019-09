Foco muda para a Europa

Depois do triunfo apertado sobre o Portimonense, o foco do FC Porto salta de imediato para a Liga Europa, tendo em conta que na próxima quinta-feira vai receber os suíços do Young Boys, na primeira jornada da fase de grupos da competição.

Ora, o conjunto portista regressou ontem à noite do Algarve, de avião, tal como acontecera na ida para aquela região, e para esta tarde está agendada a primeira sessão de treino de preparação desse embate com os helvéticos. O apronto vai decorrer a partir das 18 horas, no Centro de Treinos do Olival.

Distinções individuais

No que diz respeito aos prémios individuais, Otávio foi eleito o MVP do jogo. Já o central Iván Marcano, por ter sido o autor do golo decisivo ao cair do pano, vai receber o prémio Mérito e Valores Porto, atribuído pelo clube azul e branco.