Foi campeão europeu pelo Chelsea e elevou o... FC Porto

O novo campeão europeu, fosse ele qual fosse, teria tido no FC Porto um dos adversários mais complicados na caminhada até final. Antes do jogo decisivo, no Estádio do Dragão, a equipa de Sérgio Conceição havia sido a única a não perder com o Manchester City (empate na Invicta a zero, na fase de grupos) e a única a vencer o Chelsea (por 1-0, em Sevilha, no jogo da 2.ª mão dos quartos de final).





Este sábado, na final da Liga dos Campeões, o triunfo sorriu ao Chelsea e, no final do encontro, o defesa italo-brasileiro, Emerson Palmieri, elevou o FC Porto a adversário mais difícil no trajeto 'blue' até à glória."Houve adversários que tivemos de estudar bastante, como Atlético Madrid e o Real Madrid, mas acredito que o FC Porto foi o que nos criou mais dificuldades", afirmou o jogador que entrou no derradeiro minuto do tempo regulamentar, no triunfo por 2-0 sobre o FC Porto, na 1.ª mão dos quartos de final.Ultrapassados os dragões, revelou ainda Palmieiri, o balneário do Chelsea começou a acreditar ainda mais no triunfo final, que viria a alcançar este sábado."Estudámos, sempre respeitámos, mas o FC Porto é uma equipa muito ofensiva, que joga para a frente. E, para mim, depois de passarmos o FC Porto, não desrespeitando as outras equipas, acreditámos que dava para chegar à final", concluiu.