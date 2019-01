Folga da liderança tem mais quatro pontos que em 17/18

Com a derrota dos leões e a consequente ascensão do Sp. Braga ao segundo lugar, o FC Porto aumentou a distância pontual para o mais direto perseguidor para seis pontos, assegurando aos portistas uma liderança mais folgada do que a que tinha, por esta altura, em 2017/18. À 16.ª jornada da última edição do campeonato, os azuis e brancos eram líderes com os mesmos 42 pontos, mas perseguidos pelo Sporting, com 40. O Benfica estava à distância de cinco pontos, com 37, e o Sp. Braga a oito, somando 34. Com o decorrer da prova, a luta foi ficando ‘exclusiva’ a encarnados e portistas... A equipa de Sérgio Conceição acabou a prova com mais sete pontos do que as águias.