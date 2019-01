Folha confirma Manafá no FC Porto: «Tem capacidade para vingar»

A mudança de Manafá para o FC Porto está na ordem do dia e António Folha, treinador do Portimonense, comentou o assunto após a vitória da sua equipa no terreno do Boavista, confirmando a saída do lateral-esquerdo para o Dragão."O Manafá já não é jogador do Portimonense. É uma baixa importante, mas adaptaremos outros jogadores e faremos crescer outro. Tem capacidade para jogar no FC Porto, como se viu nos jogos que fez. Tem potencial, mas tem que ter muita coragem e confiança. Para se ser jogador de um grande, só qualidade não chega", começou por dizer, apontando aquela que considera ser a melhor posição para o jogador, de 24 anos."Comigo nunca jogou a extremo, jogou a lateral direito e a esquerdo. E sempre que jogou foi competente. Teve neste primeiro período uma ascensão muito boa e despertou a cobiça de outros clubes. Fico muito contente", concluiu.