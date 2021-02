Folha dá moral no regresso: «É mentira se alguém disser que não há talento»

Está confirmado o regresso de Folha ao FC Porto B. O técnico sucede a Rui Barros, depois de ter deixado o projeto em 2018 para orientar o Portimonense. Em declarações ao site do FC Porto, Folha evidenciou o seu "muito orgulho" por voltar ao clube, disse que conta "ultrapassar as dificuldades rapidamente" e deu desde logo moral aos seus novos jogadores: "Vi alguns jogos do FC Porto B e é mentira se alguém disser que não existe talento."





Eis as declarações na íntegra:"É com muito orgulho que estou de regresso, pois fui muito feliz aqui. Sabemos que queremos dar continuidade a um projeto aliciante, apesar de as coisas não estarem a correr como gostaríamos. Temos de tentar ultrapassar as dificuldades rapidamente e continuar a fazer aquilo que sempre fizemos enquanto equipa técnica aqui no FC Porto, que é fazer evoluir os jogadores e a equipa para ultrapassarmos rapidamente esta situação.""Para um apaixonado pelo futebol como eu, já tinha saudades, confesso. Estive de fora, mas a trabalhar, atenção, a reunir o máximo de informação para juntar às minhas ideias para as minhas equipas. Temos muito potencial no nosso plantel e há que dar continuidade ao trabalho, mas principal levantar o ânimo aos jogadores, pois temos de dar tudo por este clube. Essa tem de ser a filosofia e vou ser implacável nisso. Podemos nem sempre ser melhores do que o adversário, mas para nos ganharem, não pode ser fácil. Vamos ter que querer muito para conseguirmos ultrapassar a situação em que estamos.""As equipas bês estão recheadas de talentos e de jogadores com muita capacidade e o FC Porto não foge à regra. Tem muito talento nas suas equipas. Vi alguns jogos do FC Porto B e é mentira se alguém disser que não existe talento. Há que conciliar esse talento com organização e potenciar ao máximo a equipa. Isso permite-lhe disputar os jogos de uma forma mais sólida.""As perspetivas neste momento são apenas o jogo com o Vizela. Não podemos pensar mais à frente do que isso. Sabemos onde estamos e como estamos. Queres chegar a Vizela e sermos competentes para disputar o jogo cara a cara sem ter medo de perder. Não podemos olhar para um futuro longínquo pois as coisas estão difíceis neste momento. Temos de limar algumas arestas para que não aconteçam tantos erros que custam pontos. Sabemos que vamos ter um jogo difícil em Vizela, frente a uma equipa que para mim é a revelação da Liga Portugal 2.""Cada dia que passa sou um treinador melhor, pois aprendo com os meus jogadores e com o que vou assimilando. Sinto-me mais preparado nesta altura, pois tive experiências duras mas enriquecedoras. Não sei se vou ganhar mais vezes, mas sinto-me mais preparado."