Tendo em conta que António Folha se encontra em final de contrato com o FC Porto, e sem perspetiva de um crescimento dentro do clube, a solução natural passa pela saída. Já em épocas anteriores, quando ainda estava nos juniores, foi exercida uma grande pressão de vários clubes sobre o treinador, mas este entendeu que devia respeitar o seu vínculo aos dragões. Note-se que Folha, um antigo extremo, foi jogador dos azuis e brancos entre 1982 e 2000, tendo ingressado como técnico da formação em 2008, depois de uma passagem por Penafiel como adjunto de Luís Castro.



Tendo alcançado o feito de ser bicampeão de juniores, Folha tinha traçado o objetivo de conquistar um inédito tricampeonato, que nem os maiores nomes do passado portista tinham alcançado naquele escalão.



Todavia, a opção de Luís Castro para render Nuno Capucho no Rio Ave, ainda na fase inicial da época passada, obrigou António Folha a abdicar desse sonho e avançar para a equipa B. Esta temporada, sagrou-se bicampeão da Premier League International Cup e, pelo menos por agora, despede-se do FC Porto.

António Folha decidiu emancipar-se depois de dez temporadas consecutivas ligado à formação do FC Porto e, na próxima época, vai assumir o comando de um emblema de 1º Liga. O técnico, que completa 47 anos na próxima segunda-feira, tem vários interessados no escalão principal e até propostas no estrangeiro.Folha foi hipótese colocada sobre a mesa para Rio Ave e Chaves, entre outros, mas nestes casos a indefinição em relação à eventual saída de Miguel Cardoso ou Luís Castro complicou a evolução de qualquer processo negocial. No caso do Portimonense, cujo banco se encontra disponível, foi acertada sem delongas a mudança de ciclo com a saída de Vítor Oliveira, pelo que estão abertas as portas da sucessão.

Autor: Vítor Pinto