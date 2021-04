Formação do FC Porto volta aos treinos com a missão de "relançar o desenvolvimento dos jogadores"

Os escalões de formação do FC Porto regressaram à atividade depois da paragem imposta pelas medidas de confinamento. As diversas equipas já trabalham e António Natal, coordenador da formação azul e branca, sublinhou a missão de "relançar o desenvolvimento dos jogadores", processo que ficou estagnado com a paragem forçada devido à pandemia.





"É um dia assinalável e de grande felicidade para toda a gente, pois permite que os jovens voltem a fazer o que mais gostam, jogar futebol, e é uma forma de reavaliarmos de novo o estado do seu desenvolvimento para planearmos o futuro", começou por dizer o responsável, em declarações aos meios do clube."Haverá competições para todos os escalões da formação, de cerca de dois meses. Mas serão de capital importância para podermos avaliar os jogadores, para sabermos quais as consequências da pandemia e planificar o trabalho de forma a mitigar os efeitos e relançar o desenvolvimento dos jogadores. Pela primeira vez vamos participar numa prova sub-21, o que nos permite colocar mais jovens em jogo", acrescentou António Natal.