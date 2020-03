Francês recebe 400 mil euros em aposta com 21 jogos: FC Porto e VAR deram uma 'ajuda'

Um apostador francês recebeu, no passado domingo, 400 mil euros após acertar num palpite de 21 jogos, entre eles o encontro entre FC Porto e Portimonense, a contar para a 22.ª jornada da Liga NOS - que terminou com um triunfo dos azuis e brancos por 1-0 -, e tornou-se no maior vencedor de sempre do Winamax, um site de apostas desportivas francês.



Mas a história não fica por aqui. De acordo, com o Het Laatste Nieuws, o encontro do passado domingo, entre o Bayern Munique e o Augsburgo, da 25.ª jornada da Bundesliga - o último do boletim de apostas de Gregory Caubet - esteve muito perto de retirar esta 'pequena fortuna' ao francês, que fez questão de deslocar-se até à Allianz Arena, não fosse uma intervenção do VAR já nos instantes finais do jogo.



Aos 89 minutos - momento em que os bávaros venciam por 1-0 -, Florian Niederlechner, avançado do Augsburgo, marcou para a formação visitante, mas o golo viria a ser anulado pela equipa de arbitragem após o vídeo-árbitro detetar um fora de jogo do dianteiro alemão. A partida terminou com um triunfo dos bávaros por 2-0, com Goretzka a marcar o segundo para a formação da casa, e com Gregory Caubet a ter motivos para festejar.