Franceses dizem que Alex Telles já chegou a acordo com o Manchester United

A 'RMC Sports' avança esta sexta-feira que Alex Telles já terá alegadamente chegado a um acordo com o Manchester United, equipa onde joga o português Bruno Fernandes. De acordo com a mesma fonte, o lateral-esquerdo do FC Porto já acordou com os red devils um vínculo de longa duração com o clube inglês, válido para as próximas cinco temporadas, alegando que falta apenas o 'sim' do FC Porto quanto à transferência do internacional brasileiro.





Apesar do suposto acordo entre jogador e Manchester United, a 'RMC Sports' acrescenta ainda que o Paris Saint-Germain também não está de todo fora da corrida pelo lateral-esquerdo dos dragões,