Franceses falam em abordagem falhada por Walter Benitez

Ainda antes de ter virado agulhas para o checo Tomas Koubek, o FC Porto terá tentado a contratação do argentino Walter Benitez, segundo revela esta terça-feira o 'L’Équipe'. De acordo com esta publicação, a investida portista terá sucedido na segunda-feira passada, recebendo de imediato uma nega por parte do Nice, clube que não estará disposto a negociar o seu jogador neste mercado de transferências.





Avaliado em 10 milhões de euros pelo portal Transfermarkt, o guarda-redes do Nice, de 26 anos, seria visto pelos dragões como a primeira opção dos dragões para reforçar a baliza, tendo esta postura do clube francês obrigado os dirigentes portistas a voltarem-se para Koubek, guardião que custará entre 6 e 8 milhões de euros.