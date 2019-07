Franceses falam em proposta do Monaco por Danilo

O Monaco, equipa orientada pelo técnico português Leonardo Jardim, terá feito uma proposta de 30 milhões de euros pelo passe de Danilo Pereira, médio e capitão do FC Porto, segundo noticiou o diário 'L'Équipe'.





O jogador tem contrato com os dragões até junho de 2022 e recentemente esteve em foco pela discussão com Sérgio Conceição que levou o jogador a abandonar mais cedo o estágio da equipa no Algarve. Posteriormente, integrou a apresentação do FC Porto aos sócios e foi mesmo dos mais aplaudidos no Dragão.