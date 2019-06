Franceses falam em proposta entre 4 e 5 milhões por Koubek

No mercado em busca de um guarda-redes para fazer face à mais do que provável saída de Iker Casillas, o FC Porto terá apresentado nas últimas horas uma proposta concreta entre os 4 e os 5 milhões pelo passe do guardião checo Tomas Koubek, segundo revela a RMC Sport. Uma oferta que, de acordo com a mesma emissora, estará ainda longe das pretensões do conjunto francês, que tencionará receber um valor consideravelmente superior.



Para lá de Koubek, FC Porto e Rennes também estarão em conversações por James Léa-Siliki, médio de 23 anos pelo qual os portistas já terão apresentado uma oferta na ordem dos seis milhões de euros.