Franceses garantem que negociações do PSG por Alex Telles já arrancaram

Segundo informações que chegam de França, Alex Telles já está oficialmente a ser negociado entre FC Porto e Paris Saint-Germain. De acordo com o 'Le 10 Sport', os dirigentes do emblema parisiense entraram em contacto com os dragões para iniciar as conversas tendo em vista uma transferência no próximo mercado, sendo que também é referido que há negociações em curso com os representantes do lateral-esquerdo brasileiro.





Um dos pontos chave de um possível acordo prende-se, claro, com o verba do negócio. O portal refere que o PSG espera pagar menos de 30 milhões de euros, valor que o clube gaulês considerará excessivo tendo em conta o facto de Alex Telles estar prestes a entrar no seu último ano de contrato.Por outro lado, o PSG pode ter concorrência para encontrar o substituto de Kurzawa, que está em final de contrato. É que a mesma fonte garante que há outro clube estrangeiro a negociar com o FC Porto o passe do lateral canarinho. Ainda assim, o facto de Telles se ter ligado a Pini Zahavi recentemente é apontado como um fator que pode fazer a balança pender para o lado do campeão francês.