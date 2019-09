Francicso J. Marques: «Conceição não foi nomeado para as Quinas de Ouro e isso é estranho»

A não nomeação de Sérgio Conceição para a gala das Quinas de Ouro, na categoria de melhor treinador, causou, tal como Record adiantou na sua edição desta terça-feira, alguma estranheza na SAD azul e branca. Um cenário que foi confirmado por Francisco J. Marques, no programa Universo Porto - da Bancada, desta terça-feira.





" É estranho porque houve um hiato entre a edição anterior e esta. A gala, normalmente era na primavera, agora passou para o verão. O Sérgio nem foi nomeado na anterior, nem nesta. Isso é estranho. Mas não vale a pena valorizar muito isso. O Sérgio preocupa-se com a conquista de títulos, com certeza que este ano vamos conquistá-lo e isso é que importa valorizar. Como dizia o Jaime Pacheco, numa entrevista em que definia bem como é que o Sérgio Conceição se comporta perante o FC Porto, é um treinador do FC Porto em todos os aspetos. É estranho, mas com certeza não seria eleito. Há clubes que têm gabinetes para as votações onlines, o FC Porto não entra por aí", apontou.