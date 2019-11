Francicso J. Marques e o dérbi no Bessa: «Não pode voltar a haver permissividade»

A próxima jornada do campeonato terá um tradicionalmente ferveroso Boavista - FC Porto, dérbi da cidade Invicta que costuma ser de emoções fortes. Em lançamento ao jogo, Francisco J. Marques pediu atenção da equipa de arbitragem a uma característica recente destes jogos que não pode voltar a repetir-se: "a violência do adversário".

"É um dérbi da cidade. Os jogos no Bessa nos últimos anos têm tido uma característica preocupante: a violência do adversário. Foi assim o ano passado, há dois anos. Foram jogos de faltas sucessivas e faltas muito duras. No jogo de há dois anos houve uma entrada violentíssima sobre o Corona que o lesionou. Mais uma vez, temos que repetir o apelo. É preciso ter atenção, cuidado, não pode repetir-se a permissividade que aconteceu nas últimas deslocações que transformaram o jogo numa batalha campal. Tem de haver proteção aos jogadores das duas equipas. Igualdade de tratamento e justiça na avaliação das entradas", apelou o dirigente.