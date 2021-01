Francisco Conceição convocado para o clássico com o Benfica

Francisco Conceição está entre os convocados do FC Porto para o clássico desta noite, frente ao Benfica. O jovem extremo da equipa B foi chamado por Sérgio Conceição, o seu pai, restando perceber se poderá ter lugar ou não na ficha de jogo.



Francisco Conceição, de 18 anos, tem estado em muito bom plano na presente temporada ao serviço do FC Porto B, na Segunda Liga, onde já apontou quatro golos.



Entretanto, refira-se que o FC Porto deu o habitual passeio matinal, pouco depois das 10h30, no jardim situado em torno do hotel onde a comitiva está instalada.





