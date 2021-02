Francisco Conceição e a estreia pelo FC Porto: «Há momentos que ninguém pode apagar»

Francisco Conceição estreou-se pela equipa principal do FC Porto no dérbi com o Boavista e o impacto foi imediato, não tendo reflexos diretos no resultado apenas porque Sérgio Oliveira falhou o penálti que o jovem ganhou e porque o VAR anulou um golo a Evanilson 'criado' pelo camisola 85 dos dragões.





Ora, esse lance despoletou um outro momento que já correu o mundo, protagonizado por Francisco e o pai Sérgio Conceição. O jovem, de apenas 18 anos, recorreu este domingo às redes sociais para falar das emoções da véspera."É difícil descrever um momento tão especial para mim, o cumprir de um sonho... A minha estreia pela equipa principal do FC Porto! Agradeço a todos os que contribuíram para este momento, mas principalmente a todos os meus colegas de equipa que me têm ajudado todos os dias. É uma mistura de sentimentos, porque não conseguimos a vitória pela qual tanto lutámos, mas há momentos que ninguém pode apagar e este ficou marcado na minha vida. Vamos continuar a lutar por este símbolo até ao fim. É só o começo. Juntos, FC Porto", escreveu Francisco Conceição na sua página de Instagram, acompanhando as palavras por várias fotografias relativas ao jogo com o Boavista, onde estreou a camisola 85 dos dragões.