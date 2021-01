Francisco Conceição e Rodrigo Valente chamados ao treino da equipa principal do FC Porto

Francisco Conceição e Rodrigo Valente, ambos da equipa B, foram chamados esta sexta-feira aos trabalhos da equipa principal do FC Porto, que prepara o jogo da próxima segunda-feira, frente ao Farense, relativo à 15.ª jornada do campeonato.





O extremo, filho do técnico Sérgio Conceição, já esteve no banco de suplentes nos clássicos diante do Benfica e do Sporting, enquanto o médio-ofensivo foi uma novidade entre a elite.Promoções que estão relacionadas com o elevado número de ausências, devido à Covid-19. Recorde-se que estão em isolamento Otávio, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Evanilson, Nanu e Romário Baró, para além dos lesionados Iván Marcano, que continua a fazer treino condicionado, e Mouhamed Mbaye, no ginásio.