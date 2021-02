Francisco Conceição entre os 23 jogadores do FC Porto para a Madeira

Sérgio Conceição elegeu 23 jogadores para integrarem a comitiva para o jogo frente ao Marítimo, esta segunda-feira, de entre os quais se destaca Francisco Conceição, novamente convocado.





Depois de se estrear pela equipa principal, frente ao Boavista, e de se estrear na Liga dos Campeões, frente à Juventus, o extremo volta a figurar entre as opções.Em contrapartida, Diogo Leite e Fábio Vieira voltam a ficar de fora, à semelhança do que aconteceu com a Juventus. Os dois jogadores foram preteridos ao intervalo do jogo com o Boavista e desde então não têm integrado a lista de Conceição.Eis os convocados do FC Porto:: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos: Pepe, Nanu, Mbemba, Sarr, Manafá e ZaiduLoum, Uribe, Grujic, Sérgio Oliveira e OtávioTaremi, Marega, Corona, Luis Díaz, João Mário, Evanilson, Toni Martínez, Francisco Conceição e Felipe Anderson