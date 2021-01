Francisco Conceição esteve no banco do FC Porto

Francisco Conceição deu, ontem, um passo importante no seu processo de crescimento enquanto jogador do FC Porto, ao ter-se estreado em convocatórias da equipa principal e integrar a ficha de jogo. "Que sensação. Juntos!", escreveu nas redes sociais, após o apito final.

Constou das alternativas à disposição do seu pai, Sérgio Conceição, mas acabou por não ser chamado no decurso do encontro. Ainda assim, esta chamada poderá ter continuidade na semana da decisão da Allianz Cup, até porque Otávio é baixa certa em virtude da Covid-19. Nota ainda para o facto do extremo de 18 anos ter sido o jovem jogador do mês de dezembro da 2ª Liga, para o Sindicato.