Francisco Conceição: «Estou a cumprir um sonho»

Francisco Conceição voltou esta segunda-feira a ser determinante para o FC Porto vencer por 2-1 na deslocação ao terreno do Marítimo, em jogo da 20.ª jornada da Liga NOS, e manter a diferença pontual de dez pontos para o Sporting antes do dérbi entre as duas equipas.





Eleito o melhor em campo pela Sport TV, o jovem avançado dos dragões não escondeu a felicidade pelo momento que atualmente atravessa na equipa principal do FC Porto."Estou feliz pelo prémio, mas mais feliz pela vitória. Trabalhámos muito durante todo o jogo para conseguir os 3 pontos, fomos a melhor equipa e merecemos. É o meu sonho. Estou a cumprir um sonho. Tenho tido a ajuda de todos, que me integraram bem, estou feliz e espero continuar a ajudar", atirou o jovem, em declarações na 'flash-interview'.