Francisco Conceição estreia-se a titular pelo FC Porto

Francisco Conceição é a principal novidade no onze do FC Porto que daqui a pouco vai defrontar o Famalicão, sabe Record. O extremo vai atuar de início pela primeira vez na equipa principal, depois de ter sido utilizado 13 vezes a partir do banco de suplentes.





Aos 18 anos, Francisco Conceição volta esta noite a jogar uma partida de início, algo que não acontece desde início de fevereiro. Na altura, pelo FC Porto B, jogou os 90 minutos no empate a zero em casa do Vizela, naquele que foi o último encontro antes de ser promovido ao plantel principal dos dragões.De resto, também Mbemba vai integrar as opções iniciais de Sérgio Conceição, ele que saiu do jogo com o Moreirense lesionado e esteve em dúvida até à hora do jogo.