Francisco Conceição feliz com estreia na Champions: «Mais um sonho de menino cumprido»

Depois de ter sido lançado pela primeira na equipa principal no encontro com o Boavista, para o campeonato, Francisco Conceição estreou-se na quarta-feira em jogos da Liga dos Campeões, diante da Juventus.





Mais um marco importante na ainda curta carreira do jogador, de 18 anos, filho de Sérgio Conceição. "Estreia na Champions League. Grande trabalho de toda a equipa nesta primeira parte da eliminatória. Mais um sonho de menino cumprido", escreveu o camisola 85 na sua conta do Instagram, com foto do momento em que entrou em jogo a acompanhar.