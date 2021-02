Francisco Conceição promovido em definitivo à equipa principal do FC Porto

Francisco Conceição é, em definitivo, jogador do plantel principal do FC Porto. Depois de nos últimos tempos surgir a informação de que estava a treinar com o equipa A mas era jogador da B, o extremo de 18 anos já surge na lista do plantel principal do FC Porto no site oficial do clube, com a camisola 85, sendo que também já não há qualquer referência à sua presença até então excecional nos treinos às ordens de Sérgio Conceição.





De recordar que Francisco Conceição foi lançado pelo pai na equipa principal no dérbi com o Boavista, tendo sequência nos dois jogos seguintes dos dragões, com a Juventus e com o Marítimo. Nos Barreiros, de resto, foi mesmo determinante ao ganhar o penálti que Otávio transformou no 2-1 final.