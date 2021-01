Francisco Conceição reviu ex-colegas

Pelo segundo jogo consecutivo, Francisco Conceição entrou nos eleitos do pai e sentou-se no banco de suplentes da equipa principal do FC Porto. Voltou a não ter a oportunidade de se estrear, mas este duelo frente ao Sporting serviu para rever alguns ex-colegas dos tempos em que estava nos escalões de formação dos leões.

Ainda antes de as equipas entrarem para o aquecimento, o jovem extremo esteve no relvado à conversa com Eduardo Quaresma e Tiago Tomás, dois leões que também jogam com Francisco nas seleções jovens de Portugal. No final do jogo, o avançado leonino fez questão de se despedir do ex-colega antes de rumar ao balneário.