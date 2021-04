Francisco Conceição: «Só pensamos em fazer o nosso trabalho e ganhar todos os jogos. Mais nada!»

Elemento escolhido para ser o porta-voz do plantel portista após o triunfo sobre o V. Guimarães, Francisco Conceição enalteceu à SportTV a dificuldade da partida desta noite e deixou claro que, apesar de os dragões terem reduzido distância para o Sporting, nada muda na mentalidade portista.





"Sabíamos que o jogo ia ser muito difícil, que o Vitória vinha jogar com um bloco baixo. Na primeira parte não conseguimos entrar tão bem no bloco adversário como na segunda. Os 3 pontos são merecidos. Jogamos de 3 em 3 dias. Sabemos que é difícil, mas somos uma equipa grande e estamos habituados a isso", comentou o jovem jogador, que na fase final da partida ficou muito perto do golo. Ainda assim, Francisco deixa claro que mais importante do que marcar "é a vitória." Quanto à luta pelo título, a mensagem é clara: "Significa continuar a fazer o nosso trabalho e, jogo após jogo, vamos continuar a ganhar."Pouco depois, ao Porto Canal, o jovem voltou a falar e reforçou aquilo que disseram minutos antes. "Merecemos a vitória e, se continuarmos assim, podemos ganhar os jogos que faltam. Na primeira parte foi mais difícil, mas, com o desenrolar do jogo e o desgaste do adversário, conseguimos marcar o golo merecido e estamos de parabéns. Só pensamos em fazer o nosso trabalho e ganhar todos os jogos. É o que precisamos. Mais nada!"