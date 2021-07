Francisco Conceição tomou a vacina contra a Covid-19 e deixou garantia: «Foi muito fácil»

No âmbito da campanha "Tu estás em Jogo: vacina-te!", promovida pela Liga Portugal, os jogadores do FC Porto e alguns membros da equipa técnica e staff, com Sérgio Conceição incluído, foram inoculados ao início da noite desta segunda-feira no Centro de Vacinação de Vila Nova de Gaia.





Em dia de vacinação do nosso plantel contra a Covid-19, acompanhámos o @FConceicao7 durante o processo



Francisco Conceição foi acompanhado ao longo do processo pelas câmaras dos meios de comunicação do clube e descreveu a situação como "muito fácil". "Não senti qualquer tipo de dor", confidenciou o jovem avançado de 18 anos, que deixou ainda um incentivo à restante população para agendar a vacinação contra a Covid-19: "Quantas mais pessoas forem vacinadas mais rapidamente voltaremos à normalidade".