Francisco Guedes até 2022/23 no FC Porto

Francisco Guedes, médio dos sub-17 do FC Porto, assinou o seu primeiro contrato profissional, válido até ao final da época 2022/23. "É um orgulho, porque sempre sonhei com isto. Espero que não seja o último. O objetivo principal é jogar aqui, no Estádio do Dragão", referiu o jovem, de 16 anos, aos meios do clube.