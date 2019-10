Francisco J. Marques: «A primeira volta é uma prova de fundo e a segunda um sprint»

As mais recentes críticas de Sp. Braga e Benfica à calendarização do futebol português levaram Francisco J. Marques, esta terça-feira, no Porto Canal, a revelar o trabalho na sombra feito pelo FC Porto, ao contrário dos que "querem parecer paladinos", sobre o assunto, pedindo uma reflexão geral sobre o tema.





"O FC Porto enviou duas cartas, a 5 e 11 de setembro, à Liga, ao cuidado do senhor presidente Pedro Proença, tendo em vista a discussão da calendarização. E Portugal tem efetivamente características difíceis de entender. Numa prova de regularidade é importante que haja equilíbrio na calendarização", começou por referir, detalhando aquilo que apelidou de "discrepâncias claras": "A 1.ª volta é uma espécie de prova de fundo e a 2.ª volta é um sprint. Em relação aos grandes campeonatos da Europa, esta discrepância das durações é enorme. E depois há outras coisas... Agora estamos imenso tempo sem jogar para o campeonato, depois vamos ter jornadas a meio da semana e terminamos para a pausa de Natal com Taça da Liga ao fim de semana. É preciso refletir sobre isto e encontrar pontos de equilíbrio que façam verdadeiramente a proteção das equipas que disputam as competições europeias."