Francisco J. Marques acusa Benfica de hipocrisia e lembra triunfo do V. Guimarães na Taça

Francisco J. Marques acusou, esta terça-feira, o Benfica de hipocrisia, condenando o silêncio do rival em torno dos comentários da BTV ao clássico da Allianz Cup. De acordo com o Diretor de Comunicação do FC Porto, as águias não se coibiram a apontar o dedo ao episódio que envolveu Diamantino Figueiredo, que, recorde-se, tentou agredir um adepto com a medalha, mas nada disseram relativamente "ao jornalista da BTV que insultou o FC Porto"."Hipocrisia. Há um jornalista da BTV que insulta o FC Porto e o Benfica não diz nada, mas pegam na situação do treinador Diamantino Figueiredo e dizem que se está a ultrapassar o limite do respeito. Isto sim foi uma reação, não é nada que suceda durante meia hora sem razão. Temos de ter cuidado quando atiramos a pedra porque pode partir o nosso próprio telhado. E se há clube com telhados de vidro é o Benfica. Vamos ver: o treinador adjunto do FC Porto teve um comportamento que ultrapassou o limite, mas o ex-treinador do Benfica, Jorge Jesus, agrediu dois polícias, em Guimarães. Não tivemos uma das figuras históricas do Benfica, o Luisão, a agredir um árbitro, num jogo de pré-época, na Alemanha? E nessa altura, o limite não foi ultrapassado?", começou por dizer, acrescentando que "ver o Benfica dar lições de moral é de uma hipocrísia suprema"."O Benfica tem é que estar calado, nestes assuntos, tal como prefere estar calado quando acontecem estas stuações na BTV. Depois insinuam falta de fair-play por o FC Porto não ter esperado pelo Sporting. O Benfica não ficou quando o V. Guimarães ganhou. Quando o Benfica não ficou eram os adeptos do V. Guimarães que estavam a insultar? Se calhar eram os do Benfica. Quando os do FC Porto não ficaram foi por insultos. Se há alguém que tem atenuante é o FC Porto pelos factos que se conhecem. O Benfica não tem moral nenhuma para falar nisto", referiu o Diretor de Comunicação do FC Porto, que apontou também o dedo ao deputado Telmo Correia, o qual apelidou de "cartilheiro"."Há um cartilheiro que não pode ficar sem resposta: o político profissional Telmo Correia. Este domingo, veio insinuar que eu próprio já tinha chamado corja ao Benfica. Não é verdade. Eu chamei sim ao Carlos Deus Pereira e ao Pedro Guerra. O Carlos Deus Pereira por passar informação relevante. Foi a essas pessoas. Que não tente alterar. Estamos perante uma pessoa que já foi ministro, é deputado permanente e é presidente da associação de benfiquistas do Parlamento. Qual a principal qualidade que um político deve preservar? O seu bom nome. Uma pessoa que vai para a televisão dizer mentiras, que confiança podemos ter nessa pessoa?É gente dessa que corremos o risco de nos governar? Este tipo de gente não pode voltar a governar-nos. É esse o meu desejo", concluiu.