Francisco J. Marques: «Aguardo com expectativa as fotos do casamento»

Vem aí nova versão do Lampiões Diário, oxalá tenha uma vida mais longa que a primeira tentativa de copiar o Dragões Diário. Hoje é um excelente dia para começar, aguardo com expetativa a reação do gestor maravilha e, já agora, as fotos do casamento pic.twitter.com/uuRiQDJNHy — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 10 de dezembro de 2018

Francisco J. Marques partilhou no Twitter a notícia deque dá esta segunda-feira conta da estreia da News Benfica , projeto centrado nas plataformas digitais e que se traduz no resumo das principais notícias do universo encarnado. Sem esconder a ironia, o diretor de comunicação do FC Porto sublinhou que este é um "excelente dia para começar", apontando a Domingos Soares de Oliveira e à notícia do Correio da Manhã que hoje dá conta de que o casamento da filha do administrador das águias foi faturado ao Benfica "Vem aí nova versão do Lampiões Diário, oxalá tenha uma vida mais longa que a primeira tentativa de copiar o Dragões Diário. Hoje é um excelente dia para começar, aguardo com expetativa a reação do gestor maravilha e, já agora, as fotos do casamento", pode ler-se no tweet.