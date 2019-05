Francisco J. Marques ao ataque: «FC Porto foi prejudicado na final da Taça de Portugal»

Francisco J. Marques teceu duras críticas à arbitragem da final da Taça de Portugal, considerando que o FC Porto "foi prejudicado" e que "os lances polémicos foram sempre decididos contra o FC Porto". O diretor de comunicação dos dragões acusou Jorge Sousa de dualidade de critérios no lance em que Coates jogou a bola com a mão quando Soares se preparava para ficar isolado para a baliza de Renan Ribeiro e terá deixado um penálti por marcar sobre Hernâni.



"O lance do Tiquinho é curioso, porque ele ficava em situação de eventualmente fazer golo, é o lance mais evidente de todos, e depois vimos pessoas após o jogo a tentar encontrar justificação para a decisão do senhor árbitro. Decidiu mostrar cartão amarelo ao corte com a mão, uma decisão um bocadinho estranha, tendo em conta o passado de Jorge Sousa. Num lance muito menos óbvio, em 2010/11, num jogo frente ao Sporting, expulsou um jogador do FC Porto. Porque será que entretanto Jorge Sousa alterou o seu critério? Será porque as camisolas são diferentes? Houve uma alteração regulamentar às regras? Ou os árbitros têm um critério mais apertado relativamente ao FC Porto? O FC Porto ficou em segundo lugar no campeonato, apesar de boa época e da boa pontuação que teve, porque nos últimos jogos fora o Benfica teve arbitragens simpáticas, com decisões sempre a seu favor, alguns até resultaram em castigos aos árbitros", começou por dizer, continuando.





"Na final da Taça de Portugal houve lances polémicos sempre decididos contra o FC Porto, é sistemático, tem de haver consequências. Houve um empurrão ao Hernâni que é bem visível, Rui Costa, que era o principal vídeo-árbitro, o que lhe vai acontecer? Ele viu duas mãos nas costas a empurrar o Hernâni, também vai ficar de fora duas semanas? Não vai poder apitar a final da Liga dos Campeões? Luís Godinho, João Pinheiro, Hugo Miguel, que tiveram desempenhos muito maus, vão continuar este género de desempenhos na próxima época? Na final da Taça de Portugal o FC Porto foi prejudicado, foi muito melhor, exceto nos penáltis, mas não chegaria aos penáltis com uma arbitragem mais acertada", referiu o dirigente dos dragões.