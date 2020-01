Francisco J. Marques: «Ao Benfica nada acontece, nunca»

Franciso J. Marques comentou, esta terça-feira, o episódio das tochas que interrompeu o jogo entre V. Guimarães e Benfica, no passado fim-de-semana, deixando críticas duras às autoridades e ao que considerou ser um "regime de impunidade" em torno das águias.





"Não tenho memória de um jogo ser interrompido três vezes por arremessos de objetos. Isto acontece tudo por causa da impunidade e do regime de exceção de que o Benfica beneficia. Ao Benfica nada acontece, nunca. O Benfica através de um funcionário corrompeu o sistema judicial. Aconteceu alguma coisa? Não. O Benfica gaba-se de não ter grupo organizado de adeptos, mas sim de sócios. O Benfica diz que só tem sócios. Os No Name Boys e os Diabos Vermelhos são todos sócios. Então se sócios por que não identificam quem fez aquilo? Isto é vexatório para as autoridades", apontou, prosseguindo com as críticas."Por exemplo, as claques do Sporting já não podem entrar com faixas porque já não estão legalizadas. E as claques do Benfica? Nada acontece. Os jogos de interdição nunca aconteceram. Nunca acontece nada ao Benfica... O caso mais evidente para mim é o julgamento do adepto que terá confessado ter morto o Marco Ficini é sucessivamente adiado. O crime aconteceu em 2017 e ele não está lá dentro, está cá fora. Isto é tudo consequência de impunidade. Há impunidade a todos os níveis. Impunidade absoluta. Estes problemas são recorrentes. E o que é que acontece? É tudo branqueado. Há quanto tempo é que não se ouve falar da morte do adepto?", questionou.